В МЮ определились с новым тренером

Новости спорта: Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Майкл Каррик будет исполнять обязанности главного тренера команды.

Руководство Манчестер Юнайтед не намерено приглашать нового тренера посреди сезона.

После увольнения Жозе Моуринью команду примет его ассистент Майкл Каррик, сообщает SkySports.

Англичанин провел на Олд Траффорд 12 лет в качестве игрока. За это время он сыграл в футболке Юнайтед 316 матчей и забил 17 мячей. В составе МЮ Каррик 5 раз выигрывал АПЛ, а также становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что за увольнение португальца “красные дьяволы” будут вынуждены выплатить специалисту крупную сумму за неустойку.