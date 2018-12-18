Скачать
Вторник, 18.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Экс-игрок МЮ: Почеттино кажется идеальным кандидатом на пост наставника

Экс-игрок МЮ: Почеттино кажется идеальным кандидатом на пост наставника
14:53 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легендарный защитник МЮ Гари Невилл хочет, чтобы команду возглавил наставник Тоттенхэма.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл высказался на счет того, кто стал бы идеальной заменой уволенному Жозе Моуринью.

“Мне посчастливилось провести некоторое времени на тренировочной базе Тоттенхэма, и мне Почеттино кажется идеальным кандидатом. Юнайтед пробовал назначать специалистов, которые выигрывали еврокубки и различные лиги. На мой взгляд, им нужен тот, кто знаком с тремя основными принципами работы футбольного клуба. А именно – продвижение молодых игроков, наслаждение футболом и победы в матчах”,- приводит слова Невилла SkySports.

Напомним, что из-за увольнения португальского специалиста клуб будет вынужден выплатить Моуринью крупную неустойку.

Исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед назначен Майкл Каррик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Гари Невилл.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
02 Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
03 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
04 Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
05 Тайсон забил невероятный гол в ворота легенды Милана (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь