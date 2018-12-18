Экс-игрок МЮ: Почеттино кажется идеальным кандидатом на пост наставника

Новости спорта: Легендарный защитник МЮ Гари Невилл хочет, чтобы команду возглавил наставник Тоттенхэма.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл высказался на счет того, кто стал бы идеальной заменой уволенному Жозе Моуринью.

“Мне посчастливилось провести некоторое времени на тренировочной базе Тоттенхэма, и мне Почеттино кажется идеальным кандидатом. Юнайтед пробовал назначать специалистов, которые выигрывали еврокубки и различные лиги. На мой взгляд, им нужен тот, кто знаком с тремя основными принципами работы футбольного клуба. А именно – продвижение молодых игроков, наслаждение футболом и победы в матчах”,- приводит слова Невилла SkySports.

Напомним, что из-за увольнения португальского специалиста клуб будет вынужден выплатить Моуринью крупную неустойку.

Исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед назначен Майкл Каррик.