Кто возглавит Манчестер Юнайтед: главный претендент от букмекеров

Новости спорта: Француз Лоран Блан — основной претендент на пост главного тренера Манчестер Юнайтед.

«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Жозе Моуриньо. Португалец покидает команду после двух лет работы, выиграв с ней три титула. Аналитики букмекера bwin составили список вероятных кандидатов на замену именитому тренеру.

Согласно оценкам экспертов bwin, новым главным тренером манкунианцев с большой долей вероятности станет французский специалист Лоран Блан. Сделать ставку на то, что француз возглавит «МЮ», можно с коэффициентом 2.50.

В числе ключевых претендентов на должность главного тренера, согласно оценкам bwin, также присутствуют Зинедин Зидан (7.00) и Майкл Каррик (7.00). Эксперты не исключают назначения Маурисио Почеттино (11.00). Полный список кандидатов опубликован на сайте букмекера.

Ранее букмекерская компания bwin Россия объявила о старте акции, согласно которой новые клиенты могут сделать первую ставку у букмекера со страховкой. Компания вернёт проигрыш по ставке в том случае, если она проиграет.