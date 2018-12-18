Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Новости спорта: Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг женских сборных.

Национальна команда Украины в этом списке находится на 24-й строчке, сообщает официальный сайт ФФУ.

"По сравнению с предыдущим рейтингом "сине-желтые" улучшили свои позиции, поднявшись на одно место. За время, прошедшее с тех пор, команда Натальи Зинченко провела два матча, победив сборную Косово - 4:1 и 4:0", - отмечается в сообщении.

Лидерство в рейтинге удерживают футболистки США. Без изменений прошла этот игровой отрезок и сборная Германии (2-е место). А вот третью позицию вернули себе футболистки Франции, которые подвинули сборную Англии (4-е место). Замыкают пятерку лучших мировых сборных представительницы Канады.

Напомним, 22 февраля 2019 состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2021, в котором примет участие и женская сборная Украины.