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Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг женских сборных.

Национальна команда Украины в этом списке находится на 24-й строчке, сообщает официальный сайт ФФУ.

"По сравнению с предыдущим рейтингом "сине-желтые" улучшили свои позиции, поднявшись на одно место. За время, прошедшее с тех пор, команда Натальи Зинченко провела два матча, победив сборную Косово - 4:1 и 4:0", - отмечается в сообщении.

Лидерство в рейтинге удерживают футболистки США. Без изменений прошла этот игровой отрезок и сборная Германии (2-е место). А вот третью позицию вернули себе футболистки Франции, которые подвинули сборную Англии (4-е место). Замыкают пятерку лучших мировых сборных представительницы Канады.

Напомним, 22 февраля 2019 состоится жеребьевка отборочного раунда Евро-2021, в котором примет участие и женская сборная Украины.

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Сборная Украины, ФИФА, Новости футбола, Женская сборная Украины.
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