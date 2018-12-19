УЕФА взялся за антисемитизм в матче Види - Челси

Новости спорта: Расследование инцидента на матче Лиги Европы будет завершено к средине января.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что началось расследование по поводу антисемитских выкриков на матче 6-го тура Лиги Европы Види — Челси (2:2).

Если Челси признают виновным, то клуб может столкнуться с частичным запретом на посещение болельщиков в матчах еврокубков. Вероятнее всего, лондонцы сыграют один или два матча при пустых трибунах.

Расследование будет завершено в средине января, так что санкции могут быть в силе уже на поединок лондонцев в рамках 1/16 финала Лиги Европы с шведским Мальме.

Во время игры с Види в Будапеште фанаты Челси выкрикивали антисемитские кричалки в адрес фанатов Тоттенхэма. Представители Челси заявили, что осуждают такое поведение и будут искать виновных.

Ранее Челси попал в еще один скандал, причиной которого стали расистские выкрики в адрес полузащитника Ман Сити Рахима Стерлинга. Клуб уже лишил провинившегося фаната абонемента на сезон.