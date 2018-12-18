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Номер люкс с работами Ранкла и без семьи: как жил Моуринью в Манчестере

Номер люкс с работами Ранкла и без семьи: как жил Моуринью в Манчестере
17:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Стало известно в каких условиях Жозе Моуриньо жил в Манчестере.

После увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», стало известно в каких условиях жил «особенный», тренируя манкунианцев.

Португалец проживал в отеле «Lawry», так как переехал в Манчестер один, тогда как семья специалиста проживала в столице Англии.

За сутки в номере люкс, окна которого выходят на реку Ирвелл, а стены украшены работами художника Алана Ранкла, тренер платил 600 фунтов в сутки. Это значит, что за весь период пребывания в Манчестере Моуриньо потратил на проживание больше полумиллиона фунтов стерлингов.

Ранее стало известно о том, какую сумму Моуриньо получит от «МЮ» в качестве компенсации за прекращение сотрудничества.

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АПЛ, Жозе Моуриньо, МЮ, Манчестер Юнайтед.
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