Номер люкс с работами Ранкла и без семьи: как жил Моуринью в Манчестере

Новости спорта: Стало известно в каких условиях Жозе Моуриньо жил в Манчестере.

После увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», стало известно в каких условиях жил «особенный», тренируя манкунианцев.

Португалец проживал в отеле «Lawry», так как переехал в Манчестер один, тогда как семья специалиста проживала в столице Англии.

За сутки в номере люкс, окна которого выходят на реку Ирвелл, а стены украшены работами художника Алана Ранкла, тренер платил 600 фунтов в сутки. Это значит, что за весь период пребывания в Манчестере Моуриньо потратил на проживание больше полумиллиона фунтов стерлингов.

Ранее стало известно о том, какую сумму Моуриньо получит от «МЮ» в качестве компенсации за прекращение сотрудничества.