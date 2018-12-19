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Анри об игроках Монако: Я даже не видел всех в деле

Анри об игроках Монако: Я даже не видел всех в деле
05:23 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Монако" дал понять, что французский клуб может подписать новичков во время зимнего трансферного окна.

Наставник «Монако» Тьерри Анри не исключил вероятность покупки новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«У нас есть некоторые мысли по поводу новичков, но я не назову их имен. Все клубы пытаются усилиться в январе. Мы в таком положении, что должны думать об усилении. Но зимой сложно купить футболиста. А ведь нам нужны игроки, которые смогут изменить нашу ситуацию. Достаточно взглянуть на «Сент-Этьен» в прошлом сезоне. Они играли плохо, но хорошо усилились зимой и вели борьбу за еврокубки. Не знаю, сколько новичков нам нужно. У нас травмированы многие игроки, они вернутся в строй. Я даже не видел всех в деле», - сказал Анри.

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Монако, Лига 1, Чемпионат Франции, Тьерри Анри.
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