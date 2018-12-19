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Сидевший ранее президент Баварии переизбран на должности

Сидевший ранее президент Баварии переизбран на должности
06:23 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Наблюдательный совет директоров Баварии на своем заседании утвердил Ули Хёнесса президентом клуба еще на 4 года.

На заседании наблюдательного совета директоров Баварии было принято решение переизбрать Ули Хёнесса президентом клуба. Таким образом 66-летний Хёнесс будет находиться на посту главы Баварии еще 4 года, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.

Кроме самого Хёнесса, переизбранными были и все другие члены совета.

 

Интересно, что Хёнесс работает в Баварии с 1979 года. В 2014 году был приговорен к 3-м годам тюремного заключения за финансовые махинации, в связи с чем вынужден был покинуть пост в клубе. Впрочем, в 2016 году Хёнесс досрочно вышел на свободу и вернулся к исполнению своих обязанностей в Баварии.

К слову, после 15 туров чемпионата Германии 2018/19 Бавария отстает от Боруссии Д на 9 очков.

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Бундеслига, Бавария, Ули Хенесс.
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