Сидевший ранее президент Баварии переизбран на должности

На заседании наблюдательного совета директоров Баварии было принято решение переизбрать Ули Хёнесса президентом клуба. Таким образом 66-летний Хёнесс будет находиться на посту главы Баварии еще 4 года, информирует официальный сайт мюнхенского клуба.
Кроме самого Хёнесса, переизбранными были и все другие члены совета.
Aufsichtsrat der #FCBayern München AG neu gewählt - Uli #Hoeneß erneut Aufsichtsratsvorsitzender.
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— FC Bayern München (@FCBayern) 18 декабря 2018 г.
Интересно, что Хёнесс работает в Баварии с 1979 года. В 2014 году был приговорен к 3-м годам тюремного заключения за финансовые махинации, в связи с чем вынужден был покинуть пост в клубе. Впрочем, в 2016 году Хёнесс досрочно вышел на свободу и вернулся к исполнению своих обязанностей в Баварии.
К слову, после 15 туров чемпионата Германии 2018/19 Бавария отстает от Боруссии Д на 9 очков.