Скачать
Вторник, 18.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье

Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
20:17 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: После поражения от Яблонца в Лиге Европы игроки Динамо ушли в отпуск, который продлится почти месяц.

Отпуск киевлян продлится до 10 января включительно. После этого футболисты соберутся в Киеве на традиционный медицинский осмотр, сообщает dynamo.kiev.ua.

13 января Динамо отправится на первый из двух запланированных межсезонных сборов, который пройдет испанской Марбелье. Этот этап подготовки ко второй части сезона продлится две недели. Тренерским штабом запланировано проведение не менее трех товарищеских матчей.

Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса

26 января команда вернется в Киев на несколько дней отдыха, а 30-го вернутся в Марбелью, где продолжат подготовку. Сборы продлятся до 12 февраля, после чего команда сразу с Испании отправится в греческий Пирей, где 14 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным Олимпиакосом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Александр Хацкевич, Сборы, Марбелья.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп об увольнении Моуринью: Он удивительный тренер
02 Джошуа хочет провести бой против Уайлдера
03 Стивенсон частично парализован после боя с Гвоздиком
04 Погба отреагировал на увольнение Моуриньо
05 Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь