Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье

Новости спорта: После поражения от Яблонца в Лиге Европы игроки Динамо ушли в отпуск, который продлится почти месяц.

Отпуск киевлян продлится до 10 января включительно. После этого футболисты соберутся в Киеве на традиционный медицинский осмотр, сообщает dynamo.kiev.ua.

13 января Динамо отправится на первый из двух запланированных межсезонных сборов, который пройдет испанской Марбелье. Этот этап подготовки ко второй части сезона продлится две недели. Тренерским штабом запланировано проведение не менее трех товарищеских матчей.

26 января команда вернется в Киев на несколько дней отдыха, а 30-го вернутся в Марбелью, где продолжат подготовку. Сборы продлятся до 12 февраля, после чего команда сразу с Испании отправится в греческий Пирей, где 14 февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с местным Олимпиакосом.