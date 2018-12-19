Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги

Новости спорта: Украинец Александр Зинченко реализовал решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых против Лестера.

Александр Зинченко отыграл весь матча 1/4 финала Кубка Лиги против Лестера. Украинец, как и обычно, играл на левом фланге защиты.

Ман Сити усилиями Кевина де Брейне вышли вперед на 14-й минуте матча, но ближе к концу основного времени Лестер сумел отыграться: Марк Олбрайтон выбежал из-за спины Зинченко и расстрелял вратаря Сити.

Поскольку в Кубке Лиги команды не играют дополнительное время, после ничьи (1:1) в основное время Ман Сити и Лестер начали бить пенальти.

Удар Зинченко с пенальти:

Лестер не забил три из четырех пенальти, а у Сити не реализовал 11-метровый только Рахим Стерлинг. Решающий пенальти пробивал Александр Зинченко, он хладнокровно попал в левый верхний угол, без шансов для вратаря.