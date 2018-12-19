Скачать
Среда, 19.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Боруссия потерпела первое поражения в сезоне Бундеслиги

Боруссия потерпела первое поражения в сезоне Бундеслиги
08:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дортмундская Боруссия впервые в сезоне проиграла в матче чемпионата страны.

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фортуны» Доди Лукебакио. На 56-й минуте встречи преимущество дюссельдорфской команды укрепил немецкий хавбек Жан Циммер. В конце второго тайма единственный мяч «шмелей» на свой счёт записал форвард Пако Алькасер. Таким образом, «Фортуна» нанесла дортмундцам первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Несмотря на поражение, «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 39 очков. «Фортуна» (15) покинула зону вылета во вторую Бундеслигу и поднялась на 15-е место в таблице.

В параллельных матчах тура «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» на домашнем стадионе со счётом 2:0, а берлинская «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью — 2:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
05 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь