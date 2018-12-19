Боруссия потерпела первое поражения в сезоне Бундеслиги

Новости спорта: Дортмундская Боруссия впервые в сезоне проиграла в матче чемпионата страны.

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала дортмундскую «Боруссию». Встреча состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фортуны» Доди Лукебакио. На 56-й минуте встречи преимущество дюссельдорфской команды укрепил немецкий хавбек Жан Циммер. В конце второго тайма единственный мяч «шмелей» на свой счёт записал форвард Пако Алькасер. Таким образом, «Фортуна» нанесла дортмундцам первое поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Несмотря на поражение, «Боруссия» продолжает лидировать в чемпионате Германии, набрав 39 очков. «Фортуна» (15) покинула зону вылета во вторую Бундеслигу и поднялась на 15-е место в таблице.

В параллельных матчах тура «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» на домашнем стадионе со счётом 2:0, а берлинская «Герта» и «Аугсбург» сыграли вничью — 2:2.