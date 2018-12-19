Скачать
Среда, 19.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Президент Наполи сравнил Сари и Анчелотти

Президент Наполи сравнил Сари и Анчелотти
09:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сравнил нынешнего и прошлого наставников команды.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, чем нынешний главный тренер команды Карло Анчелотти отличается от предыдущего наставника клуба Маурицио Сарри.

"Я выбрал Сарри вопреки всем советам. Сарри умел влюбить в себя даже самые радикальные группы фанатов. Он индивидуалист, он тот, кто прошел через низшие лиги, где на полях камни вместо травы. Я видел, что Сарри очень нервный и легковозбудимый человек. Его жена даже не могла придти к нему на стадион.

С Анчелотти я знаком уже как пять лет. Когда мы впервые встретились, я увидел, что это спокойный, всем довольный человек с тысячью интересов. С ним можно было сесть и поговорить, за вечер даже ни разу не затронув тему футбола", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Сарри руководил Наполи с 2015 по 2018 год. После того, как он возглавил лондонский Челси этим летом, главным тренером неаполитанцев стал Карло Анчелотти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Наполи, Футбол, Аурелио Де Лаурентис, Новости футбола, Маурицио Сарри.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
05 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь