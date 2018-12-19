Президент Наполи сравнил Сари и Анчелотти

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, чем нынешний главный тренер команды Карло Анчелотти отличается от предыдущего наставника клуба Маурицио Сарри.
"Я выбрал Сарри вопреки всем советам. Сарри умел влюбить в себя даже самые радикальные группы фанатов. Он индивидуалист, он тот, кто прошел через низшие лиги, где на полях камни вместо травы. Я видел, что Сарри очень нервный и легковозбудимый человек. Его жена даже не могла придти к нему на стадион.
С Анчелотти я знаком уже как пять лет. Когда мы впервые встретились, я увидел, что это спокойный, всем довольный человек с тысячью интересов. С ним можно было сесть и поговорить, за вечер даже ни разу не затронув тему футбола", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Напомним, Сарри руководил Наполи с 2015 по 2018 год. После того, как он возглавил лондонский Челси этим летом, главным тренером неаполитанцев стал Карло Анчелотти.