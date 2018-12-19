Президент Наполи сравнил Сари и Анчелотти

Новости спорта: Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сравнил нынешнего и прошлого наставников команды.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал, чем нынешний главный тренер команды Карло Анчелотти отличается от предыдущего наставника клуба Маурицио Сарри.

"Я выбрал Сарри вопреки всем советам. Сарри умел влюбить в себя даже самые радикальные группы фанатов. Он индивидуалист, он тот, кто прошел через низшие лиги, где на полях камни вместо травы. Я видел, что Сарри очень нервный и легковозбудимый человек. Его жена даже не могла придти к нему на стадион.

С Анчелотти я знаком уже как пять лет. Когда мы впервые встретились, я увидел, что это спокойный, всем довольный человек с тысячью интересов. С ним можно было сесть и поговорить, за вечер даже ни разу не затронув тему футбола", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Сарри руководил Наполи с 2015 по 2018 год. После того, как он возглавил лондонский Челси этим летом, главным тренером неаполитанцев стал Карло Анчелотти.