Домагой Вида открывает свиноферму

Новости спорта: Бывший лидер киевского Динамо Домагой Вида рассказал о своей мечте, которая вскоре может воплотиться.

Игрок сборной Хорватии и турецкого Бешикташа Домагой Вида поделился планами на будущее. 29-летний футболист планирует открыть собственную свиноферму, на которой будет поднимать поголовье черных свиней в Хорватии.

"1 января я открываю свиноферму. Одна загребская компания сделала всю работу, и у меня уже есть люди, которые обо всем позаботятся. Это местная черная свинья, ранее у меня было 200 штук, теперь планирую иметь около 500 свиней.

У меня есть несколько ресторанов, куда будет поступать мясо, которое я сам буду выращивать. Это хороший бизнес", - заявил Домагой Вида.

Интересно, что 2019 год - это год Свиньи.

Друзья Виды говорят ему, что это безумие, поскольку футболист "застрянет" в Загребе после такой яркой карьеры. Но Домагой уверен в успехе своего бизнеса и успехе Хорватии. Тем более, что семья поддерживает его инициативу. Напомним, что Ивана Вида (жена) - победительница конкурса красоты "Королева Хорватии 2014".

К слову, Домагой Вида запомнился поддержкой Украины после победы над россиянами на ЧМ-2018 словами "Слава Украины".