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Солари прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуриньо в Реал

Солари прокомментировал слухи о возможном возвращении Моуриньо в Реал
10:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник Реала Сантьяго Солари прокомментировал слухи о возвращении Жозе Моуринью в Реал.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью, который проработал в клубе 2,5 года. Сразу в СМИ появились слухи о возможном возвращении португальца в Реал.

Нынешний наставник мадридцев Сантьяго Солари на пресс-конференции перед матчем 1/2 финала Клубного чемпионата мира прокомментировал такую информацию.

"Подобные слухи возникают практически ежедневно. Это уже как часть жизни. Я чувствую себя так же, как тогда, когда только приехал сюда работать тренером – и как до этого выступал за Реал в роли игрока.

Я настроен полностью отдаваться работе каждый день, это мое видение футбола", – цитирует Солари Sky Sports.

Напомним, полуфинальный матч Клубного чемпионата мира Касима – Реал пройдет сегодня в 18:30. Победитель сыграет в финале против Аль-Айна, который вчера выбил Ривер Плейт.

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Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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