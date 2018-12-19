Месси - обладатель Золотой бутсы 2018

Во вторник, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Об этом сообщает официальный "твиттер" каталонского клуба.
«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, которые входят в УЕФА.
Для Месси эта Золотая бутса стал уникальной пятой в карьере, у его главного оппонента Криштиану Роналду - четыре.
В минувшем сезоне Месси забил 34 гола в 36 матчах Примеры. В борьбе за награду он обошёл египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», который отличился 32 раза в 36 встречах Премьер-лиги.
Ранее Месси получал «Золотую бутсу» в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.
«Я не ждал всего этого в начале карьеры. Моя мечта была просто стать профессионалом и добиться чего-либо в футболе, - скромничал Месси на церемонии награждения, - Мне нравится работать, прикладывать определенные усилия и при этом быть в окружении таких партнеров. Я в лучшей команде мира, со мной играют лучшие футболисты мира на своих позициях, и благодаря этому мне гораздо проще выигрывать эти награды», - подытожил Лионель Месси.
В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец стал автором 14 голов в 14 матчах чемпионата Испании.