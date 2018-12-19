Легенда Манчестер Юнайтед хочет возглавить клуб

Новости спорта: После ухода Жозе Моуринью Эрик Кантона выразил готовность возглавить клуб.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона готов занять должность исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» после отставки Жозе Моуринью, сообщает журналистка BBC Джеки Оутли в «Твиттере».

Экс-игрок сообщил о своём желании в сообщении бывшему директору клуба Эдварду Фридману. При этом Кантона, завершивший карьеру в 1997 году, ранее не работал тренером в профессиональном футболе.

Француз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год и за это время стал обладателем семи трофеев. С «красными дьяволами» игрок четыре раза становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок и трижды – Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона возглавит другой бывший футболист команды – норвежец Уле-Гуннар Сульшер, в настоящий момент работающий в «Мольде».