Легенда Манчестер Юнайтед хочет возглавить клуб

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона готов занять должность исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов» после отставки Жозе Моуринью, сообщает журналистка BBC Джеки Оутли в «Твиттере».
Экс-игрок сообщил о своём желании в сообщении бывшему директору клуба Эдварду Фридману. При этом Кантона, завершивший карьеру в 1997 году, ранее не работал тренером в профессиональном футболе.
Француз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 год и за это время стал обладателем семи трофеев. С «красными дьяволами» игрок четыре раза становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок и трижды – Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» до конца сезона возглавит другой бывший футболист команды – норвежец Уле-Гуннар Сульшер, в настоящий момент работающий в «Мольде».