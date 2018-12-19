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Фортуна - Боруссия Д: видео голов и обзор матча (Видео)

Фортуна - Боруссия Д: видео голов и обзор матча (Видео)
12:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Дортмундская Боруссия впервые в сезоне проиграла в матче чемпионата страны.

Накануне в рамках 16-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия отправилась в Дюссельдорф, где проиграла Фортуне.

Это поражение стало первым для "шмелей" в рамках чемпионата Германии. До этого в 15 матчах они добыли 12 побед и трижды сыграли вничью.

Фортуна — Боруссия Д 2:1

Голы: Лукебакио, 21, Циммер, 56 — Алькасер, 81

Фортуна: Рензинг — Циммерманн, Айхан, Каминский, Гисельманн — Собботка (Бодзек, 70), Штогер — Лукебакио (Хеннингс, 88), Финк, Циммер — Усами (Раман, 87).

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Аканжи (Топрак, 46), Диалло, Шмельцер — Витсель, Дилейни (Алькасер, 61) — Ларсен (Санчо, 60), Ройс, Пулишич — Гетце.

Предупреждения: Штогер — Пулишич, Пищек.

Таким образом, в ТОП-5 чемпионатах Европы осталось всего три клуба, которые до сих пор не знали горечи поражений в национальном первенстве. Во Франции это ПСЖ, в Англии — Ливерпуль, а в Италии — Ювентус.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК Фортуна, Гол.
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