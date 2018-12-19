Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед объявило имя нового наставника команды.

Босы Манчестер Юнайтед приняли решения назначить норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера на пост наставника команды. О назначении легенды МЮ на этот пост объявили на официальном сайте манчестерского клуба.

Контракт с норвежским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Помогать Сульшеру будут Майк Фелан, Майкл Каррик и Киран Маккенна.

Специалист приступит к работе уже в ближайшее время.

Легендарный норвежец выступал за МЮ с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.

Сульшер уже работал в АПЛ, тренируя Кардифф, но после вылета команды в Чемпионшип наставник вернулся в норвежский Мольде, которым руководил до сих пор.

Следующий матч команда сыграет 22 декабря как раз против бывшего клуба норвежца - Кардиффа. После 17 сыгранных туров "манкунианцы" находятся на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков.