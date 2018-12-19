Блохин оценил шансы Динамо в матчах против Олимпиакоса

Новости спорта: Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин оценил мощность Олимпиакоса перед поединком против Динамо в Лиге Европы.

"Футбол в Греции очень популярен. По своему содержанию спорт номер один здесь жесткий, бескомпромиссный, команды всегда настроены на победу, клубы стремятся достойно представить страну в еврокубках. Олимпиакос преодолел групповой этап, где ему противостояли серьезные соперники, такие как Милан.

Но по уровню индивидуального мастерства греческая команда не выше Динамо. Обе команды имеют проблемы в организации игры, подборе игроков, так что тренерам есть над чем работать. На мой взгляд, небольшой плюс для киевлян кроется в том, что первая игра состоится в Греции. Хотя при поддержке темпераментных, шумных зрителей игра будет непростой. Динамо важно провести хорошую зимнюю подготовку, психологически настроиться на игру с Олимпиакосом и выложиться на максимум. Плюс, возможно, киевляне удачно сработают на трансферном рынке", – цитирует Блохина издание footboom.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21/22 февраля. Финал Лиги Европы 2018/19 пройдет 29 мая в Баку.