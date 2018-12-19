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Челси и Ман Сити поборются за одного из лидеров Реала

Челси и Ман Сити поборются за одного из лидеров Реала
14:15 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Полузащитник Реала Иско может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах испанца заинтересован Челси.

Челси заинтересован в подписании полузащитника Реала Иско. Лондонцы планируют воспользоваться не лучшими отношениями 26-летнего испанца с главным тренером мадридцев Сантьяго Солари, сообщает The Sun.

Наставник Челси Маурицио Сарри видит в Иско идеального партнера для лидера команды Эдена Азара. Ожидается, что "синие" уже в январе предложат Реалу около 70 млн фунтов, а самому Иско – контракт с зарплатой в размере 280 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Иско с Реалом рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел лишь 11 матчей в Примере, в которых забил 1 гол.

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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Иско, Новости футбола.
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