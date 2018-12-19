Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре

Новости спорта: Лидер Динамо Виктор Цыганков назван лучшим футболистом декабря по версии УПЛ.

В Украине завершилась первая половина футбольного сезона и команды ушли на зимний перерыв. По итогам декабря пресс-служба УПЛ назвала лучших футболистов месяца.

По результатам опроса, проведенного Украинской Премьер-лигой, победителем стал полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков. Всего в голосовании принимали участия 6000 любителей футбола. Цыганков набрал 48% голосов респондентов. Его ближайший преследователь - форвард Шахтера Жуниор Мораес набрал немного меньше голосов (43%). Третье место досталось защитнику ФК Львов Владимиру Адамюку (4%).

По условиям конкурса УПЛ на победу в голосовании на лучшего игрока месяца претендуют победители в номинации "Лучший игрок тура" этого месяца, а также игроки, которые на протяжении декабря показывали стабильный уровень игры. После определения номинантов все желающие могли отдать свой голос на официальном сайте УПЛ.