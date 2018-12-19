Экс-динамовец Дуду может вернутся в УПЛ

Новости спорта: Бывший полузащитник Динамо Дуду может вновь заявить о себе в Украине.

Экс-игрок киевского Динамо Дуду снова может вернуться в Украину, сообщает бразильское издание Verdaoweb.com.br.

Название клуба, который интересуется 26-летним полузащитником не уточняется.

Ранее Дуду мог перебраться из Палмейраса, за который сейчас выступает, в расположение китайского Шаньдун Лунэн, однако бразильский клуб отклонил предложение китайцев в размере 15 млн евро.

Бразилец сыграл 24 матча за киевское Динамо, забив при этом 2 гола.

Ранее полузащитник признавался лучшим футболистом чемпионата Бразилии, также выиграв чемпионат своей страны с Палмейрасом.

В нынешнем сезоне Дуду проводит продуктивный сезон в Палмейрасе. Он провел 42 игры во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 18 результативных передач.