Экс-динамовец Дуду может вернутся в УПЛ

Экс-игрок киевского Динамо Дуду снова может вернуться в Украину, сообщает бразильское издание Verdaoweb.com.br.
Название клуба, который интересуется 26-летним полузащитником не уточняется.
Ранее Дуду мог перебраться из Палмейраса, за который сейчас выступает, в расположение китайского Шаньдун Лунэн, однако бразильский клуб отклонил предложение китайцев в размере 15 млн евро.
Бразилец сыграл 24 матча за киевское Динамо, забив при этом 2 гола.
Ранее полузащитник признавался лучшим футболистом чемпионата Бразилии, также выиграв чемпионат своей страны с Палмейрасом.
В нынешнем сезоне Дуду проводит продуктивный сезон в Палмейрасе. Он провел 42 игры во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 18 результативных передач.