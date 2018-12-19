Футболисты Айнтрахта не хотели в соперники Шахтер

Новости спорта: Игорь Симонов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший футболист донецкого Шахтера, а сейчас администратор франкфурсткого Айнтрахта Игорь Симонов рассказал, что думает о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, и поведал, как отреагировали футболисты, когда увидели в соперниках "горняков".

"Первая реакция? Каких-то особых эмоций, признаюсь, не было — мне ж уже не 20 лет. Хотя они бы точно были, если бы выпала возможность не просто сыграть с Шахтером, с сыграть с ним в Донецке. В моем родном городе.

Что сказали футболисты? Вообще-то, они не хотели Шахтер. Говорили: «Кто угодно, но только не Шахтер». Думают, что это не очень удобный соперник. Плюс видели, как горняки играли против Хоффенхайма. Матч, который проходил в Германии, я и сам посетил. Впрочем, такие разговоры ходили до жеребьевки, а когда она состоялась, ребята сказали: "Шахтер — значит, Шахтер".

Как мне выступление "горняков" в Лиге чемпионов? Я могу судить только по той игре, которую смотрел в Хоффенхайме. Мне атака Шахтера понравилась, а вот в обороне были проблемы. Команда действует эпизодически — включается на 10 минут, а потом выключается. Нет какой-то целостности и солидности. Хорошо, что удалось победить в этом поединке", - заявил Симонов в интервью изданию Команда №1.

Напомним, первый матч между Айнтрахтом и Шахтером пройдет 14 февраля в Украине, ответный – 21 числа того же месяца в Германии.