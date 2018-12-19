Скачать
Среда, 19.12.2018
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Усик возглавил рейтинг боксеров с наибольшим финансовым потенциалом
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Гладкий забил гол в Кубке Турции
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018

Футболисты Айнтрахта не хотели в соперники Шахтер

Футболисты Айнтрахта не хотели в соперники Шахтер
17:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игорь Симонов прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший футболист донецкого Шахтера, а сейчас администратор франкфурсткого Айнтрахта Игорь Симонов рассказал, что думает о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, и поведал, как отреагировали футболисты, когда увидели в соперниках "горняков".

"Первая реакция? Каких-то особых эмоций, признаюсь, не было — мне ж уже не 20 лет. Хотя они бы точно были, если бы выпала возможность не просто сыграть с Шахтером, с сыграть с ним в Донецке. В моем родном городе.

Что сказали футболисты? Вообще-то, они не хотели Шахтер. Говорили: «Кто угодно, но только не Шахтер». Думают, что это не очень удобный соперник. Плюс видели, как горняки играли против Хоффенхайма. Матч, который проходил в Германии, я и сам посетил. Впрочем, такие разговоры ходили до жеребьевки, а когда она состоялась, ребята сказали: "Шахтер — значит, Шахтер".

Как мне выступление "горняков" в Лиге чемпионов? Я могу судить только по той игре, которую смотрел в Хоффенхайме. Мне атака Шахтера понравилась, а вот в обороне были проблемы. Команда действует эпизодически — включается на 10 минут, а потом выключается. Нет какой-то целостности и солидности. Хорошо, что удалось победить в этом поединке", - заявил Симонов в интервью изданию Команда №1.

Напомним, первый матч между Айнтрахтом и Шахтером пройдет 14 февраля в Украине, ответный – 21 числа того же месяца в Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Жеребьевка Лиги Европы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
05 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь