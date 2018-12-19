Сульшер в Манчестер Юнайтед: сколько МЮ заплатил за тренера

Новости спорта: У новоиспеченного наставника МЮ был рассчитан контракт с Мольде на три года.

Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед за Оле-Гуннара Сульшера выплатил компенсацию норвежскому Мольде в размере 2-х млн евро, утверждает The Sun.

Норвежец в 2017 году продлил контракт с командой на три сезона. При этом в соглашении был включен пункт о выплате компенсации клубу за уход тренера в другую команду в размере 2-х млн евро.

Отметим, что Оле-Гуннар сменил португальца Жозе Моуринью на посту главного тренера.

Напомним, что Сульшер выступал за МЮ с 1996 года по 2007 включительно. За это время он сыграл в 366 матчах и отметился 126 раз.

Добавим, что в период выступления за "красных" он получил прозвище - "Король замен". Дело в том, что он львиную долю своих голов забил как раз таки после выхода на замену. Он также забил один из двух мячей в компенсированное время в поединке финала Лиги чемпионов сезона 1998/1999 против Баварии. Манчестер героически смог вырвать победу в добавленное время. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу англичан.