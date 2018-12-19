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Среда, 19.12.2018
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Стали известны зимние планы Динамо

Стали известны зимние планы Динамо
18:21 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: На следующий день после матча с "Яблонцем", который состоялся 13 декабря в Киеве, для игроков "Динамо" начался зимний отпуск.

Продлится он почти месяц. В этот период футболисты будут поддерживать форму самостоятельно, следуя индивидуальной программе подготовки.

Вместе команда соберется 11 января. Разделенные на две группы, 11 и 12 января игроки пройдут медобследование в столичной клинике "Борис". Также в эти дни в программе команды легкие втягивающие тренировки и занятия в тренажерном зале учебно-тренировочной базы в Конча-Заспе.

13 января рано утром команда отправится в испанскую Марбелью, где традиционно проводит межсезонную подготовку в зимний период.

Как и в предыдущие годы, в Испании "бело-синие" проведут два тренировочных сбора. Первый – с 13 по 26 января, второй – с 30 января по 13 февраля. В этот день команда отправится из Малаги непосредственно в Грецию, где сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против пирейского "Олимпиакоса".

Во время первого сбора планируется проведение трех контрольных матчей, во время второго сбора – еще шести. О списке соперников "Динамо" будет сообщено позже.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
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