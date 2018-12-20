Цыганков может пойти по стопам Ярмоленко

Новости спорта: Итальянское издание Calciomercato сообщает, что Рома и Боруссия Д всерьез интересуются Цыганковым и раздумывают над конкретным предложением.

Внимание на 21-летнего игрока "волки" обратили из-за того, что клуб уже зимой могут покинуть Патрик Шик и Диего Перотти.

При этом, издание отмечает, что в борьбе за лидером Динамо Рома находится позади дортмундской Боруссии. Связано это с тем, что, по мнению издания, за Виктора придется выложить не менее 20 миллионов евро.

Отметим, что у Боруссии уже есть опыт покупки лидера Динамо. Так, в августе 2017-го года "шмели" приобрели у украинского клуба Андрея Ярмоленко, который провел в Германии один сезон, после чего перебрался в Вест Хэм.