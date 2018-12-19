Блохин: Олимпиакос по уровню мастерства футболистов не выше Динамо

Новости спорта: Экс-тренер Динамо и Олимпиакоса Олег Блохин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо по итогам жребия достался греческий клуб.

"Футбол в Греции очень популярен. По своему содержанию спорт номер один здесь жесткий, бескомпромиссный, команды всегда заточены на победу, клубы стремятся достойно представить страну в еврокубках.

"Олимпиакос" преодолел групповой этап, где ему противостояли серьезные соперники, такие как "Милан". Но по уровню индивидуального мастерства греческая команда не выше "Динамо". Обе команды имеют проблемы в организации игры, подборе игроков, так что тренерам есть над чем работать. На мой взгляд, небольшой плюс для киевлян кроется в том, что первая игра состоится в Греции. Хотя при поддержке темпераментных, шумных зрителей игра будет непростой.

"Динамо" важно провести хорошую зимнюю подготовку, психологически настроиться на игру с "Олимпиакосом" и выложиться на максимум. Плюс, возможно, киевляне удачно сработают на трансферном рынке", - сказал Блохин.