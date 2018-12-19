Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ

Новости спорта: В полуфинальном матче клубного чемпионата мира японский клуб "Касима Антлерс" проиграл "Реалу".

Матч состоялся на стадионе "Шейх Зайед" в Абу-Даби и завершился со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

Валлийский нападающий "Реала" Гарет Бэйл оформил хет-трик, забив на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи. Полузащитник "Касимы Антлерс" Сёма Дои записал на свой счёт единственный гол японской команды в этом матче.

Касима Антлерс — Реал 1:3

Голы: Дои, 79 — Бэйл, 44, 53, 55

Таким образом, мадридский "Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с командой "Аль-Айн" из ОАЭ, которая в своём полуфинальном матче оказалась сильнее "Ривер Плейт" (2:2, 5:4 по пенальти). "Касима Антлерс" проведёт матч за третье место с аргентинским клубом.

Составы команд:

Касима Антлерс: Сун Тае — Ниси (Анзаи, 56), Хён Сын, Седзи, Ямамото — Нагаки (Утида, 46), Силва — Эндо (Леандро, 82), Абе — Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте, Кроос — Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))

Предупреждения: Ямамото — Карвахаль