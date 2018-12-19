Киевский клуб начал кадровую чистку: 9 футболистов покинули команду

Новости спорта: Зимой аутсайдер Арсенал-Киев планирует серьезные кадровые изменения.

"Арсенал-Киев" отчислил сразу нескольких футболистов. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"В столичном Арсенале массовая кадровая чистка. Из состава первой команды отчислена треть игроков. Со всеми разошлись без скандалов. Как говорится, по обоюдному согласию", - написал журналист.

У столичному Арсеналі масова кадрова чистка. Зі складу першої команди відраховано третину гравців. З усіма розходилися без скандалів. Як то кажуть, за обопільною згодою. — Igor Burbas (@iburbas) 19 декабря 2018 г.

Среди тех, кто ушел, как сообщает FootballHub, защитники Дмитрий Зозуля, Серж Акакпо, Александр Насонов, Даниил Карась, полузащитники Александр Ермаченко и Юрий Бушман, а также нападающие Леонид Акулинин, Максим Фещук, Максим Прядун.

Главный тренер "Арсенал-Киев" Вячеслав Грозный заявил, что может уйти из клуба, если будут проблемы с финансами. Однако, на днях стало известно, что клуб рассчитался с игроками команды за сентябрь и октябрь.

Сейчас "Арсенал-Киев" является аутсайдером чемпионата. В активе клуба лишь 8 очков после 18 туров, он занимает последнее место в УПЛ.