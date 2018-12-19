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Среда, 19.12.2018
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Киевский клуб начал кадровую чистку: 9 футболистов покинули команду

Киевский клуб начал кадровую чистку: 9 футболистов покинули команду
21:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Арсенал-Киев

Новости спорта: Зимой аутсайдер Арсенал-Киев планирует серьезные кадровые изменения.

"Арсенал-Киев" отчислил сразу нескольких футболистов. Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"В столичном Арсенале массовая кадровая чистка. Из состава первой команды отчислена треть игроков. Со всеми разошлись без скандалов. Как говорится, по обоюдному согласию", - написал журналист.

Среди тех, кто ушел, как сообщает FootballHub, защитники Дмитрий Зозуля, Серж Акакпо, Александр Насонов, Даниил Карась, полузащитники Александр Ермаченко и Юрий Бушман, а также нападающие Леонид Акулинин, Максим Фещук, Максим Прядун.

Главный тренер "Арсенал-Киев" Вячеслав Грозный заявил, что может уйти из клуба, если будут проблемы с финансами. Однако, на днях стало известно, что клуб рассчитался с игроками команды за сентябрь и октябрь.

Сейчас "Арсенал-Киев" является аутсайдером чемпионата. В активе клуба лишь 8 очков после 18 туров, он занимает последнее место в УПЛ.

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Футбол, Новости футбола, ФК Арсенал (Киев).
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