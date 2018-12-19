Динамо не собирается продавать Цыганкова этой зимой

Новости спорта: Игорь Суркис хочет сохранить лидера команды до конца сезона.

Президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать полузащитника Виктора Цыганкова. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Суркис пока не заинтересован в продаже Цыганкова. Во всяком случае зимой полузащитника точно не будут продавать.

Напомним, ранее сразу несколько СМИ сообщали, что "Динамо" получило предложения о продаже Цыганкова. В сообщениях фигурировали итальянские и немецкие клубы, и сумма в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 28 матчей за киевлян во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.