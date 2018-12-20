Касима - Реал: обзор матча Клубного чемпионата мира (Видео)

Новости спорта: Реал благодаря трем мячам Бейла вышел в финал Клубного чемпионата мира.

В поединке 1/2 финала Клубного чемпионата мира мадридский Реал победил японскую Касима Антлерс со счетом 3:1. Матч проходил в столице ОАЭ, Абу-Даби на стадионе Шейх Зайед.

Все голы у "королевского клуба" забил валлийский футболист Гарет Бэйл на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи , тем самым оформив хет-трик. Отметим, что это лишь 3-й игрок, которому удалось забить три гола на Клубном чемпионате мира. До этого Луис Суарес забивал трижды в ворота Гуанчжоу Эвергранд в 2015-м году, а Криштиану Роналду оформил хет-трик в 2016-м году тоже в ворота Касима Антлерс.

Японцы сумели отличиться лишь в конце поединка - Сема Дои забил на 78-й минуте встречи.

Касима Антлерс — Реал 1:3

Голы: Дои, 79 — Бэйл, 44, 53, 55

Касима Антлерс: Сун Тае — Ниси (Анзаи, 56), Хён Сын, Седзи, Ямамото — Нагаки (Утида, 46), Силва — Эндо (Леандро, 82), Абе — Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте, Кроос — Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))