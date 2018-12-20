Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украинский форвард Кравец оформил дубль в Кубке Турции (Видео)
Украинский форвард Кравец оформил дубль в Кубке Турции (Видео)
Футболист жестоко избил арбитра до потери сознания (Видео)
Футболист жестоко избил арбитра до потери сознания (Видео)
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018
Все номинанты премии WWFC AWARDS 2018

Касима - Реал: обзор матча Клубного чемпионата мира (Видео)

Касима - Реал: обзор матча Клубного чемпионата мира (Видео)
08:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Реал благодаря трем мячам Бейла вышел в финал Клубного чемпионата мира.

В поединке 1/2 финала Клубного чемпионата мира мадридский Реал победил японскую Касима Антлерс со счетом 3:1. Матч проходил в столице ОАЭ, Абу-Даби на стадионе Шейх Зайед.

Все голы у "королевского клуба" забил валлийский футболист Гарет Бэйл на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи , тем самым оформив хет-трик. Отметим, что это лишь 3-й игрок, которому удалось забить три гола на Клубном чемпионате мира. До этого Луис Суарес забивал трижды в ворота Гуанчжоу Эвергранд в 2015-м году, а Криштиану Роналду оформил хет-трик в 2016-м году тоже в ворота Касима Антлерс.

Японцы сумели отличиться лишь в конце поединка - Сема Дои забил на 78-й минуте встречи.

Касима Антлерс — Реал 1:3

Голы: Дои, 79 — Бэйл, 44, 53, 55

Касима Антлерс: Сун Тае — Ниси (Анзаи, 56), Хён Сын, Седзи, Ямамото — Нагаки (Утида, 46), Силва — Эндо (Леандро, 82), Абе — Дои, Сержиньо

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте, Кроос — Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60 (Каземиро, 74))

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Клубный Чемпионат Мира, Новости футбола, ФК Касима Антлерс.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
02 Футболист жестоко избил арбитра до потери сознания (Видео)
03 Слова Моуриньо после увольнения из Манчестер Юнайтед
04 Реал обыграл Касиму Антлерс на пути в финал клубного ЧМ
05 Украинский форвард Кравец оформил дубль в Кубке Турции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь