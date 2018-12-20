Тренер Динамо может возглавить молодежную сборную Украины

Новости спорта: Наставник Динамо U-19 Игорь Костюк сменит Александра Головка на посту главного тренера молодежной сборной Украины.

По информации источника, на должность старшего тренера молодежной сборной U-21 национальной федерацией рассматривается нынешний наставник Динамо U-19 Игорь Костюк.

Воспитанник киевского Динамо уже более трех лет работает на своей должности, отлично знает молодёжный отечественный футбол.

Его воспитанники все три года являются чемпионами соревнований девятнадцатилетних, оставляя позади ровесников из Шахтера и сильной школы Карпат. Динамо U-19 сейчас преуспевает на международной арене: команда прошла два раунда еврокубков, обыграв в том числе Андерлехт, а в весенних стыках получила в соперники Ювентус. Из его команды выпустились Цыганков, Беседин и другие молодые таланты киевского клуба.

Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко покинет занимаемую им должность. В ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

Под руководством Головко молодежная команда сине-желтых заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.