Неймар прокомментировал увольнение Моуриньо и предстоящие матчи против МЮ

Новости спорта: Неймар вполне доволен жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате которой в соперники парижанам достался "Манчестер Юнайтед".

«Я положительно отреагировал на итоги жеребьевки. Это будут два масштабных матча, в которых примут участие два крупных клуба. Мы знаем о сильных сторонах "Манчестер Юнайтед" и его игроков.

Сейчас произошла смена тренера, а значит, у команды будет новая философия. Соперник изменится, но мы хорошо знаем класс игроков, которые там выступают. Я люблю участвовать в таких больших играх. Мы будем рады сыграть с "Манчестер Юнайтед", — цитирует Неймара пресс-служба парижской команды.

Напомним, что матчи ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" состоятся 12 февраля и 6 марта.