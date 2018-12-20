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Тренер Александрии: Завоевание бронзы? Это задача-максимум

Тренер Александрии: Завоевание бронзы? Это задача-максимум
09:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Клуб Владимира Шарана только в последнем туре перед зимним перерывом потерял вторую позицию в УПЛ, пропустив Динамо.

«Александрия» завершила первую часть сезона УПЛ на третьем месте с отставанием от второй позиции всего в два пункта.

Наставник Владимир Шаран чрезвычайно доволен такими результатами.

«Если бы даже сказали, что мы будем бороться за бронзу, я бы не поверил. Перед началом сезона я видел большие проблемы в нашей обороне. Но нами были внесены срочные коррективы. Думаю, помогло, ведь много матчей команде удалось сыграть на ноль. А летние новички в лице Кирилла Ковальца и Максима Задераки усилили игру коллектива в атаке».

«Завоевание бронзы? Это задача-максимум», - сказал Шаран.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Владимир Шаран, Александрия.
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