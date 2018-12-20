Тренер Александрии: Завоевание бронзы? Это задача-максимум

«Александрия» завершила первую часть сезона УПЛ на третьем месте с отставанием от второй позиции всего в два пункта.
Наставник Владимир Шаран чрезвычайно доволен такими результатами.
«Если бы даже сказали, что мы будем бороться за бронзу, я бы не поверил. Перед началом сезона я видел большие проблемы в нашей обороне. Но нами были внесены срочные коррективы. Думаю, помогло, ведь много матчей команде удалось сыграть на ноль. А летние новички в лице Кирилла Ковальца и Максима Задераки усилили игру коллектива в атаке».
«Завоевание бронзы? Это задача-максимум», - сказал Шаран.