Тренер Александрии: Завоевание бронзы? Это задача-максимум

Новости спорта: Клуб Владимира Шарана только в последнем туре перед зимним перерывом потерял вторую позицию в УПЛ, пропустив Динамо.

«Александрия» завершила первую часть сезона УПЛ на третьем месте с отставанием от второй позиции всего в два пункта.

Наставник Владимир Шаран чрезвычайно доволен такими результатами.

«Если бы даже сказали, что мы будем бороться за бронзу, я бы не поверил. Перед началом сезона я видел большие проблемы в нашей обороне. Но нами были внесены срочные коррективы. Думаю, помогло, ведь много матчей команде удалось сыграть на ноль. А летние новички в лице Кирилла Ковальца и Максима Задераки усилили игру коллектива в атаке».

«Завоевание бронзы? Это задача-максимум», - сказал Шаран.