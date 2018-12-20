Один из лидеров ПСЖ исключен из первой команды

Новости спорта: Руководство ПСЖ решило отстранить от первой команды французского полузащитника Адриена Рабио.

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал о положении Адриена Рабио в команде.

"Клуб принял решение исключить Адриена из команды. Я понимаю и уважаю это решение, теперь мы будем ждать. Я много раз говорил, что мне нравится Рабио как игрок, но ситуация явно затянулась. Клуб принял решение, и я должен отнестись к нему с уважением", - цитирует Тухеля Sky Sport Germany.

Контракт Адриена Рабио с "ПСЖ" истекает по окончанию сезона. Уже в январе он сможет подписать предварительное соглашение с новым клубом. По информации французских и испанских СМИ, этим клубом станет "Барселона".