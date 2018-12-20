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Моуриньо впервые прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед

Моуриньо впервые прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед
11:01 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Португальский специалист признался, что был счастлив возглавлять Манчестер Юнайтед.

Португальский специалист Жозе Моуринью выступал с заявлением, касающимся его увольнения из "Манчестер Юнайтед". Моуринью, который тренировал "МЮ" в течение двух с половиной лет, был отправлен в отставку 18 декабря. "МЮ" назначил и.о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

"Я был очень горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.

Я знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег.

Я надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", – говорится в заявлении 55-летнего португальского специалиста.

Моуринью возглавил "МЮ" в мае 2016 года. В первом же сезоне он привел команду к победе в Суперкубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы. В следующем сезоне португалец вел борьбу с "МанСити" за золотые медали, но в итоге стал вторым в чемпионате.

 

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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