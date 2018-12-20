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Ловрен: Ливерпуль способен провести сезон в АПЛ без поражений

Ловрен: Ливерпуль способен провести сезон в АПЛ без поражений
11:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Команда Клоппа хочет повторить достижение Арсенала.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен считает, что его команде по силам завершить сезон в английской Премьер-лиге, ни разу не проиграв.

«Надеюсь, мы не проиграем до конца сезона. Конечно, это будет непросто, но такова наша цель.

Поэтому мы и пришли в Ливерпуль, потому что знаем, что способны на это. Раньше это делал Арсенал, так почему нет?», — приводит слова хорватского защитника ESPN.

Перед стартом 18-го тура команда Юргена Клоппа остается единственной в Премьер-лиге, не потерпевшей ни одного поражения.

Единственной командой, которая прошла сезон без поражений в Премьер-лиге, остается Арсенал, ставший чемпионом в сезоне 2003/2004. Тогда на 26 побед команды Арсена Венгера пришлись 12 ничьих.

Завтра, 21 декабря, Ливерпуль отправится на гостевой матч к Вулверхэмптону.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Деян Ловрен.
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