Эдегор: Надеялся получать больше игрового времени в Реале

Новости спорта: Мартин Эдегор надеется вернутся в Реал и закрепится в основе мадридского клуба.

Полузащитник Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Витесс, рассказал, что надеется закрепиться в составе мадридской команды.

"Когда подписывал контракт с Реалом, то надеялся, что буду получать больше игрового времени, чем в результате получил. Хотя понимал, что им придется отдать меня в аренду, чтобы помочь моему развитию.

Сейчас моя главная цель – использовать свои шансы и доказать, что я – тот самый игрок, которого Реал хотел видеть в команде. Пока у меня есть возможность проявлять себя, меня не волнует, произойдет это следующим летом или в течение трех лет. Я не очень переживаю, потому что все еще молод, у меня есть несколько лет, чтобы достичь своего пика", – цитирует футболиста Marca.

В 13 матчах Эдегор забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.