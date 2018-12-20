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Клубы УПЛ без Зари проголосовали за формат соревнования

Клубы УПЛ без Зари проголосовали за формат соревнования
12:20 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Большинство клубов проголосовало за сохранение формата УПЛ с 12 командами.

Большинство клубов украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами.

По информации FootballHub, идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: Динамо, Карпаты и Черноморец.

Ранее сегодня стало известно, что на повторном собрании клубов УПЛ собралось необходимое количество клубных представителей, однако не явилась луганская Заря.

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Данный вопрос должен был решиться на собрании 6 декабря, которое было сорвано из-за неявки половины клубов. Позже с заявлением по этому поводу выступили и представители самой Премьер-лиги.

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Заря, Украинская Премьер-лига, УПЛ, Формат УПЛ.
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