Большинство клубов проголосовало за сохранение формата УПЛ с 12 командами

Девять клубов УПЛ проголосовали за сохранение нынешнего формата лучшей лиги страны.

Большинство клубов украинской Премьер-лиги проголосовало за сохранение действующего формата соревнований с 12 командами.

По информации FootballHub, идею с возвращением к формату с 16 участниками поддержали только три клуба: Динамо, Карпаты и Черноморец.

Соответственно, против расширения выступили Шахтер, Ворскла, Мариуполь, ФК Львов, Олимпик, Александрия, Арсенал-Киев и Десна.

Ранее сегодня стало известно, что на повторном собрании клубов УПЛ собралось необходимое количество клубных представителей, однако не явилась луганская Заря.

Данный вопрос должен был решиться на собрании 6 декабря, которое было сорвано из-за неявки половины клубов. Позже с заявлением по этому поводу выступили и представители самой Премьер-лиги.

Такое голосование значит, что в нынешнем сезоне худшая команда УПЛ вылетает напрямую в Первую лигу. На ее место заходит только победитель Первой лиги, а вторая-третья команда второго дивизиона играет переходные матчи с двумя худшими командами УПЛ.