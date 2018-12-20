Наставник Интера заинтересован в приобретении лидера Шахтера

Новости спорта: Итальянские СМИ сообщают, что Лучано Спаллетти лично заинтересован в приобретении капитана Шахтера.

Полузащитник «Шахтера» Тайсон входит в сферу интересов «Интера», сообщает FootBoom со ссылкой на итальянских коллег.

Бразилец впечатлил главного тренера итальянского клуба Лучано Спаллетти, который хотел бы видеть его в своей команде. Но коуч может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов команды.

Руководство миланского клуба понимает, что трансферная стоимость 30-летнего хавбека составляет десятки миллионов евро и готово выделить финансы для усиления состава.

Отмечается, что конкуренцию «Интеру» могут составить клубы АПЛ.

В текущем сезоне Тайсон провел 20 матчей в составе «Шахтера», в которых забил 4 гола и сделал 9 ассистов. Подробная статистика здесь.

«Интер» после 16 туров идет на 3-м месте в турнирной таблице серии А.

Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с с горняками истекает в 2021 году, в 13 миллионов евро.