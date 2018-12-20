Тренер МЮ не договорился со спортивным директором: ведется поиск нового

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед находится в поисках нового спортивного директора.

После расставания с Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора. Об этом сообщает The Independent.

Идея внедрения такой должности впервые за все время существования клуба пришла к боссам клуба после летних неудач на трансферном рынке. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд не смог прийти к компромиссу с главным тренером, что в итоге вылилось в провал.

Увольнение Моуриньо развязало руки клубу в поисках директора, так как руководство может не учитывать мнение Жозе. Если прежде "Юнайтед" лишь составлял шорт-лист возможных кандидатов и собирал на них досье, то теперь "дьяволы" перешли к делу.

По информации издания, за последние недели "дьяволы" провели собеседования с Доменико Тети, Фабио Паратичи и Джузеппе Мароттой.