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Тренер МЮ не договорился со спортивным директором: ведется поиск нового

Тренер МЮ не договорился со спортивным директором: ведется поиск нового
15:53 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед находится в поисках нового спортивного директора.

После расставания с Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" ускорил поиски спортивного директора. Об этом сообщает The Independent.

Идея внедрения такой должности впервые за все время существования клуба пришла к боссам клуба после летних неудач на трансферном рынке. Исполнительный директор клуба Эд Вудворд не смог прийти к компромиссу с главным тренером, что в итоге вылилось в провал.

Моуриньо впервые прокомментировал свое увольнение из Манчестер Юнайтед

Увольнение Моуриньо развязало руки клубу в поисках директора, так как руководство может не учитывать мнение Жозе. Если прежде "Юнайтед" лишь составлял шорт-лист возможных кандидатов и собирал на них досье, то теперь "дьяволы" перешли к делу.

По информации издания, за последние недели "дьяволы" провели собеседования с Доменико Тети, Фабио Паратичи и Джузеппе Мароттой.

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Все по теме:

АПЛ, Эд Вудворд, Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед.
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