Шальке Коноплянки составил "трансферный шорт-лист" на зиму

Новости спорта: Немецкий клуб один из худших по результативности в Бундеслиге.

Шальке собирается усилить линию нападения и для этого рассматривает трех кандидатов в зимнее трансферное окно, сообщает SportBild.

Среди вариантов 30-летний швейцарский форвард Галатасарая Эрен Дердийок, забивший в нынешнем сезоне 9 мячей в 17 матчах за клуб.

Также клуб рассматривает кандидатуру 23-летнего Дивока Ориги из Ливерпуля, сыгравшего в текущем сезоне за мерсисайдцев 3 матча и забившего 1 гол.

31-летний нападающий Баварии Сандро Вагнер тоже входит в шорт-лист Шальке. Он забил 1 гол в 11 матчах сезона.

За Шальке выступает полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, который в нынешнем сезоне провел за клуб 13 матчей.

Шальке занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 15 очков в 16 матчах и опережаю Штутгарт, идущий в зоне вылета, на 1 очко. Также гельзенкирхенцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала встретятся с Манчестер Сити.