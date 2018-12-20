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Хацкевич не спешит расставаться с Цыганковым

Хацкевич не спешит расставаться с Цыганковым
18:09 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Главный тренер киевского Динамо попросил руководство клуба не продавать лидера команды Виктора Цыганкова.

Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе, отвечая на вопрос Teleradiostereo, заявил, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич попросил руководство клуба не продавать вице-капитана Виктора Цыганкова.

"В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке Лиги Европы, где виделся с Франческо Тотти и Антонио Темпестилли, но они ни о чем меня не спрашивали и ничего не говорили по этому вопросу", — заявил Чохонелидзе, отвечая на вопрос о возможном переходе вингера в Рому.

"Главный тренер команды Александр Хацкевич сказал мне, что очень рассчитывает на Виктора в будущем и попросил не отпускать его до конца сезона".

Ранее информацию о том, что Динамо предлагает за Цыганкова 20 миллионов евро, озвучил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык, а в интернет-шоу "ТаТоТаке" заявили, что Суркис не хочет продавать одного из лидеров команды.

Журналист Кирилл Крыжановский сообщал, что киевляне получили неформальное предложение продать вингера за 16 миллионов евро плюс бонусы от одного из немецких клубов.

Цыганков дебютировал за Динамо осенью 2016 года, в текущем сезоне провел 28 матчей о всех турнирах, забив 11 голов и сделав 8 результативных передач. Также в активе 21-летнего футболиста 11 матчей за сборную Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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