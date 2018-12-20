Бавария - РБ Лейпциг: обзор драматичного матча 19.12.2018

Бавария минимально обыграла РБ Лейпциг и сравнялась по очкам с Боруссией из Менхенгладбаха, идущей на втором месте.
Бавария - РБ Лейпциг 1:0
Голы: Рибери, 84.
Бавария: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Горецка, Алькантара — Гнабри (Рибери, 29), Мюллер (Мартинес, 90), Коман (Санчеш, 61) — Левандовски.
РБ Лейпциг: Гулаши — Клостерманн, Упамекано, Конате, Халстенберг — Лаймер (Кунья, 88), Демме, Кампль, Брума (Ильзанкер, 82) — Вернер, Поульсен (Огюстен, 89).
Предупреждения: Санчеш — Демме, Лаймер.
Удаления: Санчеш, 90+2 (повторное предупреждение) — Ильзанкер, 90+1 (грубая игра)