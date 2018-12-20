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Роналду: Футболисты Ромы умоляли меня прекратить дриблинг

Роналду: Футболисты Ромы умоляли меня прекратить дриблинг
18:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду перед футбольным поединком с римским клубом вспомнил поединок в Лиге чемпионов десятилетней давности.

В субботу, 22 декабря, состоится матч между туринским Ювентусом и римской Ромой в рамках 17-го тура Серии А. Форвард "старой синьоры" Криштиану Роналду в связи с этим вспомнил свое яркое выступление против "волков" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов 2006/2007, где Манчестер Юнайтед (за который тогда играл Криштиану) разгромил итальянцев со счетом 7:1.

"Когда счет стал 6:0 в нашу пользу, то они просили меня остановиться, соперники умоляли прекратить дриблинг. Остальные грозились меня покалечить. Рома? Я ни с кем из этой команды не хотел бы обменяться футболками", - приводит слова португальского футболиста ilBiancoNero.

Напомним, что в том сезоне МЮ дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где вылетел от Милана.

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Криштиану Роналду, ФК Рома, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Серия А.
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