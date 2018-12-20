Интер снова попытается заполучить лучшего футболиста мира

Новости спорта: Миланский Интер не оставляет попыток заполучить полузащитника мадридского Реала Луку Модрича.

В конце текущего сезона Интер снова попытается подписать полузащитника мадридского Реала Луку Модрича, сообщает Marca.

Итальянский клуб уже пытался заполучить хорвата прошедшим летом, но тогда их старания не увенчались успехом, а в итоге Реал даже пожаловался на Интер в ФИФА.

Тем не менее, новый генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маррота намерен воспользоваться своими хорошими отношениями с руководством "сливочных" и согласовать переход действующего обладателя Золотого мяча следующим летом.

По информации источника, Интер готов предложить 33-летнему полузащитнику контракт на четыре года с возможность присоединиться к китайскому Цзянсу Сунин еще на два года.

Действующий контракт Модрича с Реалом рассчитан до лета 2020-го года. В текущем сезоне Модрич провел за Реал 22 матча во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.