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Интер снова попытается заполучить лучшего футболиста мира

Интер снова попытается заполучить лучшего футболиста мира
19:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Миланский Интер не оставляет попыток заполучить полузащитника мадридского Реала Луку Модрича.

В конце текущего сезона Интер снова попытается подписать полузащитника мадридского Реала Луку Модрича, сообщает Marca.

Итальянский клуб уже пытался заполучить хорвата прошедшим летом, но тогда их старания не увенчались успехом, а в итоге Реал даже пожаловался на Интер в ФИФА.

Тем не менее, новый генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маррота намерен воспользоваться своими хорошими отношениями с руководством "сливочных" и согласовать переход действующего обладателя Золотого мяча следующим летом.

По информации источника, Интер готов предложить 33-летнему полузащитнику контракт на четыре года с возможность присоединиться к китайскому Цзянсу Сунин еще на два года.

Действующий контракт Модрича с Реалом рассчитан до лета 2020-го года. В текущем сезоне Модрич провел за Реал 22 матча во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.

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Лука Модрич, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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