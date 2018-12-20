Моуриньо считал, что Погба плохо влияет на игроков команды

Новости спорта: Перед увольнением Жозе Моуриньо из Манчестер Юнайтед отношения португальца с полузащитником Полем Погба достигли критической точки.

Уже бывший главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в последнее время перед увольнением сильно разругался со своим игроком Полем Погба. Как утверждает ESPN, португалец советовал как минимум одному футолитсту "держаться подальше" от француза.

Специалист думал, что Поль плохо влияет на остальных игроков, о чем и сообщил своим подопечным во время очной встречи. Также источник утверждает , что 90% футболистов МЮ потеряли к нему уважение из-за критического отношения к ним, как в раздевалке, так и публично.

Если бы Моуриньо остался у руля команды, то несколько игроков были готовы покинуть Олд Траффорд следующим летом, но источник сообщил, что после увольнения Жозе настроение игроков значительно улучшилось, и теперь команда с нетерпением ждет возможности "снова наслаждаться футболом и жизнью".

Тем не менее, некоторые игроки посетили офис Моуриньо на тренировочной базе, чтобы пожелать ему дальнейших успехов.