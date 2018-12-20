Вратарь Де Хеа определился со своим будущим

Новости спорта: Вратарь "Ман Юнайтед" Давид де Хеа все ближе к тому, чтобы продлить контракт с манкунианским клубом.

Вратарь неуверен в плюсах перехода в "Ювентус" или ПСЖ. Напомним, МЮ воспользовался опцией продления контрактом с де Хеа до 2020-го года.

Теперь голкипер не уйдет следующим летом как свободный агент. Впрочем, клуб намерен вести с испанцем переговоры касаемо долгосрочного контракта с де Хеа. Ожидается, что Давид подпишет новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами" в ближайшее время. Зарплата испанца увеличится до 350 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа перешёл в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голкипер пропустил 29 голов в 17 матчах.