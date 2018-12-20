Скачать
Четверг, 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Нове-Место 20.12.2018
Усик - боксер года по версии ESPN
Усик - боксер года по версии ESPN
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)
Чудовищный промах Коноплянки в обзоре матча Шальке - Байер (Видео)

Вратарь Де Хеа определился со своим будущим

Вратарь Де Хеа определился со своим будущим
22:37 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Вратарь "Ман Юнайтед" Давид де Хеа все ближе к тому, чтобы продлить контракт с манкунианским клубом.

Вратарь неуверен в плюсах перехода в "Ювентус" или ПСЖ. Напомним, МЮ воспользовался опцией продления контрактом с де Хеа до 2020-го года.

Теперь голкипер не уйдет следующим летом как свободный агент. Впрочем, клуб намерен вести с испанцем переговоры касаемо долгосрочного контракта с де Хеа. Ожидается, что Давид подпишет новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами" в ближайшее время. Зарплата испанца увеличится до 350 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа перешёл в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико" в 2011 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голкипер пропустил 29 голов в 17 матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, ФК ПСЖ, АПЛ, Новости футбола, Давид Де Хеа, Футболэ.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
02 Футболист жестоко избил арбитра до потери сознания (Видео)
03 Усик назвал виновного в произошедшем после боя Гвоздик - Стивенсон
04 Усик - в числе претендентов на бой с Энтони Джошуа
05 Слова Моуриньо после увольнения из Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь