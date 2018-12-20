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"Собираюсь насладиться этим приключением": Солскьяер вернулся в Манчестер Юнайтед

&quot;Собираюсь насладиться этим приключением&quot;: Солскьяер вернулся в Манчестер Юнайтед
22:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Новый главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал свое возвращение в клуб.

Оле-Гуннар Солскьяер заменил Жозе Моуриньо на посту главного тренера Манчестер Юнайтед, подписав контракт до конца сезона 2018/19.

"Последние дни были очень насыщенными и бурными. Сейчас чувствую себя отлично, словно вернулся домой. Приятно снова всех увидеть", — сказал Солскьяер.

"Я пришел сюда на шесть месяцев и собираюсь насладиться этим приключением. В клубе идет процесс поиска следующего менеджера, а пока я и мои помощники сделаем так, чтобы игроки снова наслаждались своим футболом".

"Мы будем ротировать состав, так что каждый получит шанс. Для всех все начинается с чистого листа. Я уже поговорил с большинством игроков и мне они показались отличными ребятами, профессионалами, которые хотят учиться и добиваться успеха. Мне понадобится время, чтобы узнать их получше".

"Я провел уже 300-400 матчей в качестве тренера, так что я уверен в себе и у меня есть различный опыт — я выигрывал чемпионат, я выигрывал кубки, я вылетал в низший дивизион".

"Я рад вернуться домой и обещаю делать все возможное, чтобы вернуть этому клубу успех. Не могу дождаться начала работы".

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Оле-Гуннар Сольскьяер.
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